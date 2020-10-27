الحرس الثوري نجح في إعداد الوثائق وتجميعها وصيانتها في عهد الدفاع المقدس

وافادت وكالة مهر للأنباء، أن مستشار الشؤون الدولية لقائد الثورة " علي اكبر ولايتي " قال أثناء زيارته لمستودع مركز التوثيق للدفاع المقدس ان جمع الوثائق وتسجيل اجتماعات القادة في عهد الدفاع المقدس دليل على بعد نظر وذكاء والدور الواضح للحرس الثوري .

وتابع "ولايتي": " لحسن الحظ استطاع الحرس الثوري الإيراني من خلال جمع هذه الوثائق خلال فترة الدفاع المقدس أن يقضي تماماً على أوجه القصور ".

واعتبر "ولايتي" نشاط هذا المركز مهماً وكبيراً للغاية، واكد ان الأمة الإيرانية اكتسبت الكثير من الخبرة والتجربة على مر العصور، لكن للأسف كتب تاريخنا الآخرون بناءً على ما أرادوا، مما ادى الى تعرض الشعب الإيراني للظلم.

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