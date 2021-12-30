رئيسي: الحظر الأمريكي لا يؤثر على إرادة الشعوب المستقلة في العالم

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن الرئيس الإيراني آية الله السيد "إبراهيم رئيسي"، هناً في اتصال هاتفي نظيره النيكاراغوي "دانيال أورتيغا"، مساء الأربعاء، على إعادة انتخابه رئيسا للبلاد، مؤكداً على أهمية تعزيز وتعميق العلاقات بين البلدين.

وتابع الرئيس الإيراني: "إيران ونيكاراغوا تتمتعان بإمكانيات سياسية واقتصادية واجتماعية كبيرة ويمكن للسلطات السياسية والاقتصادية في البلدين تفعيل هذه القدرات لصالح التنمية والرفاهية لكلا البلدين.

وأكد الرئيس الإيراني خلال اتصاله على أن العقوبات والتهديدات الأمريكية لا تؤثر على إرادة الشعوب المستقلة والمحبة للحرية في العالم قائلاً: "لا يمكن لنظام الهيمنة أن يفرض إرادته على الجمهورية الإسلامية الإيرانية ونيكاراغوا، لأن البلدين يعتمدان على أصوات الشعب وتأييده ودائمًا ما وقفوا في وجه أطماع ونفوذ الأنظمة المُهيمنة".

وتابع السيد "رئيسي": "رغم العقبات والمشاكل، فإن الشعب الإيراني لم ولن يوقف تقدمه يوماً، ونحن على ثقة من أن نيكاراغوا ستتغلب على التهديد والعقوبات الأمريكية، لأن الولايات المتحدة تتراجع اليوم وتُصبح أضعف يومًا بعد يوم".

أورتيغا: إيران ونيكاراغوا ودول أخرى تواجه الإمبريالية وتسير نحو التألق والازدهار

ومن جانبه دعا رئيس نيكاراغوا "دانيال أورتيغا" إلى تعزيز العلاقات بين البلدين والشعبين، قائلاً: "نحن على ثقة من أن البلدين، جنبًا إلى جنب مع دول أخرى في العالم، يناضلان ضد الإمبريالية وسوف يكون لهم حظ وافر في سبيل التطور والنجاح ".

وأكد رئيس نيكاراغوا على أن بلاده "تقف إلى جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية في جميع المحافل الدولية وتدعم سيادة الشعب الإيراني، وتؤيد الحق الأساسي للشعب الإيراني في المفاوضات الأخيرة في فيينا".

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