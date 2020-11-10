قضية اللاجئين سورية لكن حلها يعتمد على مدى نزاهة الدول التي تجهد لتسييس الملف

وأفادت وکالة مهر للأنباء أن الوفد الإيراني اطلع الرئيس الأسد على رؤية إيران لهذا المؤتمر واستعدادها لتقديم أي دعم من الممكن أن يساهم في إنجاح المؤتمر وحل هذا الملف الإنساني، مؤكداً أن "تحسن الأوضاع الأمنية على ​الأراضي السورية​ بشكل كبير والجهود الحثيثة التي تبذلها ​الحكومة السورية​ من أجل إعادة إعمار كل ما خربه الإرهاب يشكل أساساً قوياً للانطلاق نحو إعادة كل اللاجئين وإنهاء معاناتهم".

بدوره، أكد الأسد أن "المؤتمر سيكون خطوة جوهرية في المسار الذي تسير به الحكومة لإنهاء هذا الملف، خاصة أنه سيتيح تبادل الآراء والأفكار مع عدد من الأطراف الإقليمية والدولية"، مشدداً على أن "قضية اللاجئين هي قضية سورية، ولكن حل هذه القضية لا يعتمد فقط على الحكومة السورية بل أيضاً على مدى نزاهة بعض الدولالتي تدعي أنها تدافع عن ​حقوق الإنسان​، ولكنها في الوقت نفسه لا تكترث للأحوال الصعبة التي عاشها اللاجئون طوال هذه السنوات وتعمل جاهدة من أجل تسييس هذا الملف والإبقاء عليهم خارج الأراضي السورية أطول فترة ممكنة للضغط على ​سوريا​".

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