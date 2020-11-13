تسجیل 461 حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا في إیران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبی الايراني سیما سادات لاري اعلنت بأن عدد الاصابات بفیروس کورونا في البلاد، بلغ لغایة ظهر الیوم الجمعة 738 الف و322 شخصا وبوفاة 461 شخصا اخر خلال الساعات الـ24 الماضیة بلغ عدد المتوفین في ایران 40 الف و582 شخصا.

واضافت سادات لاري في تصریحها الصحفي الیوم الجمعة انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضیة تسجیل 11737 حالة جدیدة للاصابة بفیروس کورونا لیرتفع إجمالي عدد المصابین بالفیروس في البلاد الی 738 الفا و322 شخصا ويكون 5630 شخصا في وضع حرج.

واضافت، ان عدد المتعافین من الفیروس بلغ 546 الف و 642 شخصا لغایة الان، ولکن للاسف توفي461 شخصا اخر خلال الساعات الـ 24 الماضیة لیرتفع عدد المتوفین جراء الاصابة بالفیروس الی 40 الف و 582 شخصا.

کما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان خمسة ملايين و 424 الف و 479شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد حتی الان.

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