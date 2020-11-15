الرئيس التونسي يصل قطر بأول زيارة له منذ توليه منصبه

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه جاء ذلك وفق بيان صادر عن الرئاسة التونسية، اطلعت الأناضول على نسخة منه.

وكان في استقبال سعيد لدى وصوله المطار، نائب رئيس مجلس الوزراء القطري خالد بن محمد العطية، ووزير الثقافة والرياضة صلاح بن غانم العلي، إلى جانب سفير تونس في الدوحة وأعضاء السفارة.

ويرافق سعيد في زيارته، التي تدوم 3 أيام، وفد رفيع المستوى يضم وزراء الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين في الخارج عثمان الجرندي، والتجارة وتنمية الصادرات محمد بوسعيد، والشباب والرياضة والإدماج المهني كمال دقيش، والوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب علي الحفصي.

وتعد هذه الزيارة الأولى التي يؤديها سعيد إلى قطر منذ وصوله قصر قرطاج في أكتوبر/ تشرين الأول 2019.

وكان أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، أجرى زيارة إلى تونس في شباط/ فبراير الماضي./انتهى/