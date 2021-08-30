القوات الأمريكية لن تغادر العراق رغم اعلان الحكومة عن جدول انسحابها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال علي وفقا لموقع "المعلومة"، ان "من المستبعد تطبيق اتفاق الانسحاب الاميركي من العراق، حيث ستبقى هذه القوات على اراض البلاد من دون اي خروج لها".

واضاف ان "الشعب لن ينخدع بالاتفاقيات والمحادثات التي تم الاعلان عنها والتي تتعلق بتحديد موعد للانسحاب الاميركي من العراق مع نهاية العام الجاري".

وأوضح علي، أن "الاتفاق الذي تم بين الطرفين العراقي والاميركي يتلخص ببقاء القوات المذكورة داخل العراق مع احداث تغيير في المسمى الذي تتواجد فيه داخل القواعد العسكرية".

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