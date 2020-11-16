حزب الله يُعزي سورية حكومةً و شعباً برحيل المُعَلِِم

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن حزب الله أصدر بياناً عزّى خلاله الرئيس السوري بشار الأسد والشعب السوري برحيل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وليد المعلم.
وجاء في البيان:
يتقدم حزب الله من رئيس الجمهورية العربية السورية سيادة الرئيس بشّار الأسد ومن الشعب السوري الشقيق بأحرّ التعازي والمواساة برحيل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وليد المعلم، ويخص عائلته الكريمة بأصدق المشاعر، ويسأل الله العلي القدير أن يسكنه فسيح جنانه ويلهم أحبته الصبر والسلوان.
ويعتبر حزب الله أن سوريا فقدت برحيله رجلاً كبيراً، كان مدافعاً عن وحدتها واستقرارها، وقام بخدمة القضايا العربية والإسلامية من موقعه في وزارة الخارجية طيلة سنوات تحمله للمسؤولية، كما كان مؤيداً وناصراً وداعماً بقوة للقضية الفلسطينية والمقاومة في جنوب لبنان، ووقف إلى جانب الشعب اللبناني في مختلف الأزمات التي مرّ بها.
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