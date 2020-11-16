  1. السياسة
١٦‏/١١‏/٢٠٢٠ ١٠:٣٢ م

حزب الله يُعزي سورية حكومةً و شعباً برحيل المُعَلِِم

حزب الله يُعزي سورية حكومةً و شعباً برحيل المُعَلِِم

أصدر حزب الله بياناً عزّى خلاله الرئيس السوري بشار الأسد والشعب السوري برحيل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وليد ‏المعلم.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن  حزب الله أصدر بياناً عزّى خلاله الرئيس السوري بشار الأسد والشعب السوري برحيل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وليد ‏المعلم. 

وجاء في البيان: 

يتقدم حزب الله من رئيس الجمهورية العربية السورية سيادة الرئيس بشّار الأسد ومن الشعب ‏السوري الشقيق بأحرّ التعازي والمواساة برحيل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وليد ‏المعلم، ويخص عائلته الكريمة  بأصدق المشاعر، ويسأل الله العلي القدير أن يسكنه فسيح جنانه ‏ويلهم أحبته الصبر والسلوان. ‏

ويعتبر حزب الله أن سوريا فقدت برحيله رجلاً كبيراً،  كان مدافعاً عن وحدتها واستقرارها، وقام ‏بخدمة القضايا العربية والإسلامية من موقعه في وزارة الخارجية طيلة سنوات تحمله للمسؤولية، ‏كما كان مؤيداً وناصراً وداعماً بقوة للقضية الفلسطينية والمقاومة في جنوب لبنان، ووقف إلى ‏جانب الشعب اللبناني في مختلف الأزمات التي مرّ بها.‏

/انتهى/ 

رمز الخبر 1909452

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