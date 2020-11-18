  1. الثقافة
١٨‏/١١‏/٢٠٢٠ ٦:١١ م

عرض نخبة الأفلام الوثائقية عالمياً في مهرجان سينما الحقيقة الـ14 بايران

عرض نخبة الأفلام الوثائقية عالمياً في مهرجان سينما الحقيقة الـ14 بايران

تشارك باقة من نخبة الأفلام الوثائقية العالمية المصنّفة للعام 2020 من التي حصدت جوائز في مهرجانات عالمية معتبرة، في قسم "نخبة وثائقيات العالم" في مهرجان سينما الحقيقة بدورته الرابعة عشر.

وذكرت العلاقات العامة لمهرجان الحقيقة السينمائية للافلام الوثائقية، أن نخبة الافلام العالمية لهذا العام تشارك في الأقسام الدولية المختلفة للدورة الرابعة عشر للمهرجان، والتي تقام بشكل غير تنافسي وفي شكل عروض عبر الإنترنت.
بناء على ماسبق، استُحدث قسم "نخبة وثائقيات العالم" World’s Best لعرض أفضل الاعمال الوثائقية في العالم من تلك التي اختارتها المهرجانات الدولية المرموقة للعام 2020  في هذه الفترة من مهرجان سينما الحقيقة الدولي في ايران.
كما تُعرض أحدث أفلام أساتذة ومخرجي الافلام الوثائقية من مختلف انحاء العالم في قسم "عروض خاصة" ضمن فعاليات مهرجان سينما الحقيقة الدولي بدورته الـ14.
تُقام النسخة الرابعة عشر من مهرجان سينما الحقيقة الدولي المخصّص للأفلام الوثائقية في الفترة من 8 حتى 15 ديسمبر/كانون الأول القادم في العاصمة الايرانية طهران؛ بإدارة "محمد حميدي مقدم" عبر الفضاء الافتراضي ومن دون جمهور، بسبب تفشي فيروس كورونا.

/انتهى/ 

رمز الخبر 1909501

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