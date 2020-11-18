عرض نخبة الأفلام الوثائقية عالمياً في مهرجان سينما الحقيقة الـ14 بايران

وذكرت العلاقات العامة لمهرجان الحقيقة السينمائية للافلام الوثائقية، أن نخبة الافلام العالمية لهذا العام تشارك في الأقسام الدولية المختلفة للدورة الرابعة عشر للمهرجان، والتي تقام بشكل غير تنافسي وفي شكل عروض عبر الإنترنت.

بناء على ماسبق، استُحدث قسم "نخبة وثائقيات العالم" World’s Best لعرض أفضل الاعمال الوثائقية في العالم من تلك التي اختارتها المهرجانات الدولية المرموقة للعام 2020 في هذه الفترة من مهرجان سينما الحقيقة الدولي في ايران.

كما تُعرض أحدث أفلام أساتذة ومخرجي الافلام الوثائقية من مختلف انحاء العالم في قسم "عروض خاصة" ضمن فعاليات مهرجان سينما الحقيقة الدولي بدورته الـ14.

تُقام النسخة الرابعة عشر من مهرجان سينما الحقيقة الدولي المخصّص للأفلام الوثائقية في الفترة من 8 حتى 15 ديسمبر/كانون الأول القادم في العاصمة الايرانية طهران؛ بإدارة "محمد حميدي مقدم" عبر الفضاء الافتراضي ومن دون جمهور، بسبب تفشي فيروس كورونا.

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