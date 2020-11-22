المجتمع الدولي قاب قوسين أو أدنى من طيّ صفحة فيروس كورونا كليّا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه وفقاً للجنة الإعلاميّة لمؤسّسة المصطفى(ص)، أعلن البروفيسور أوغور شاهين، الحائز على جائزة المصطفى(ص) لعام 2019 ومؤسّس شركة بيوأنتك للتكنولوجيا الحيويّة خلال تصريحٍ خاصًّ قدّمه للمؤسّسة بأنّ اللقاح المرشّح لعلاج فيروس كورونا الخاصّ بشركته، وبعد إجراء تحليل الفعاليّة النهائيّ في دراسة Ph3 الجارية حاليّاً قد استوفى جميع النقاط الأساسيّة للدراسة.

وفي إشارةٍ منه إلى نسبة فعاليّة لقاح شركته في الوقاية من فيروس كورونا لمختلف الفئات العمريّة والعرقيّة قال شاهين: يسعدنا كون اللقاح فعالاً بنسبة 95 بالمئة على عموم النّاس، ولا سيّما أنّه يقوم بالحماية من الفيروس بنسبةٍ تزيد على 94 بالمئة لمن هم فوق الـ 65 عاماً دون أن يؤثّر على السلامة العامّة.

ولفت أوغور شاهين إلى أنّ البيانات التي توصّلت إليها شركته حتّى الآن تفيد بأنّ هذا اللقاح كان آمناً عند تجربته على أكثر من 43 ألف متطوّع، ولم يُظهر أيّة مخاوفٍ خطيرةٍ تتعلّق بالسلامة.

وأردف: هذه المعايير مهمّة، ونحن نناقشها مع وكالة الأدوية الأوروبيّة والعديد من الهيئات التنظيميّة العالميّة لنتمكّن من إتاحة لقاحٍ آمنٍ وفعّالٍ على مستوى العالم بأسرع ما يمكن.

وأضاف شاهين: على الرغم من أنّ تجارب السلامة المتعلّقة باللقاح تستغرق حوالي السنتين، إلّا أنّنا نسعى لاستخدام اللقاح في بعض المناطق المعرّضة بشكلٍ كبيرٍ لخطر الفيروس خلال منتصف وحتّى نهاية شهر ديسمبر من هذا العام، كما ستستمرّ شركتنا بإنتاج وحدات اللقاح وتخزينها ليتمّ استخدامها مباشرة بعد الحصول على الموافقات اللازمة.

وفي حديثه عن دراساته للّقاحات القائمة على أساس الحمض النوويّ الريبوزي المرسال (mRNA)، والتي كانت جائزة المصطفى(ص) في عام 2019 قد قامت بتكريمه نظراً لاكتشافاته المهمّة فيها، قال شاهين: تُعتبر قراءات البيانات الإيجابيّة هي شهادةٌ على أنّ mRNA هي فئة عقاقيرٍ جديدةٍ ناشئةٍ يمكنها إيقاف انتشار الأوبئة وعلاج الأمراض التي تهدّد الحياة.

المجتمع العالمي أصبح على بعد خطوة واحدة من التغلّب على كورونا

ونوّه شاهين إلى أنّ المجتمع العالميّ أصبح على بعد خطوة واحدة من التغلّب على العاصفة المتمثّلة بهذا الوباء مشيراً إلى اعتقاده بأنّ العلم سيتمكّن من إيقاف انتشار فيروس كورونا قريباً.

وقال الفائز بجائزة المصطفى(ص) والرئيس التنفيذيّ لشركة بيوأنتك: هذا المشروع يوضّح الأمور التي تصبح ممكنةً عندما تعمل البشرية معاً، وتتّحد لتحقيق هدفٍ مشترك.

وفي كلمة ختاميّةٍ شكر فيها جميع المساهمين في اكتشاف لقاح فيروس كوفيد 19 قال البروفيسور أوغور شاهين: أودّ أن أشكر كلّ النساء والرجال في فريقي في BioNTech SE، وكذلك الزملاء في شركة Pfizer، وجميع شركائنا الذين قضوا الأشهر العشرة الماضية يعملون بلا كللٍ في هذا المشروع العالميّ.

تأتي تصريحات أوغور شاهين في الوقت الذي أعلنت فيه شركتا بيوأنتك وفايزر لصناعة الدواء بأنّهما قد تحصلان خلال الشهر القادم على موافقة الهيئات التنظيميّة الأميركيّة والأوروبيّة على الاستخدام الطارئ للقاحهما لكوفيد 19 بعدما أظهرت نتائج التجارب النهائيّة أنّ نسبة نجاح اللقاح 95 بالمئة وعدم وجود أيّ أعراضٍ جانبيةٍ خطيرةٍ له.

يُذكر أن مؤسّسة المصطفى(ص) كانت قد سلّطت الضوء على البروفيسور أوغور شاهين ومنحته جائزتها لعام 2019 تقديراً لجهوده في مجال الدراسات السريريّة للقاحات المضادّة للسرطان في خطوة منها لتكريم العلماء المسلمین وتعريف العالم بإنجازاتهم العلميّة، معتبرةً أنّ هذا التكريم يقوم بتحفيز العلماء ويدفعهم لتقديم الأفضل، الأمر الذي ثبت للجميع بعد اكتشاف أوغور شاهين للقاحٍ فعالٍ لفيروس كورونا.

ويُشار إلى أنّ وسائل إعلامٍ عربيّةٍ وعالميّةٍ مختلفةٍ بما فيها صحيفة نيويورك تايمز وقناة دويتشه فيله الألمانيّة احتفت بنجاح لقاح فيروس كورونا الذي أعلن عنه البروفيسور أوغور شاهين، مؤكّدةً على الدور الهامّ لجائزة المصطفى(ص) في اكتشاف هذا العالم الكبير قبل عامين وتقديم إنجازاته للعالم./انتهى/