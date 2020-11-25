  1. إيران
٢٥‏/١١‏/٢٠٢٠ ١٠:٣٨ م

بهدف إنعاش الحيوية الاقتصادية للجزيرة؛

انشاء حديقة على سواحل جزيرة كيش بمساحة 50 هكتار

انشاء حديقة على سواحل جزيرة كيش بمساحة 50 هكتار

قال المدير التنفيذي للمنطقة الحرة في جزيرة كيش الايرانية ان انشاء حديقة "أرض ايران" على شواطئ الجزيرة يعد فرصة ثمينة للتعريف بالثقافة الايرانية فضلاً عن خلق فرص اقتصادية جديدة واستقطاب الاستثمارات الوطنية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن العلاقات العامة والدولية للمنطقة الحرة في كيش ان الهدف من انشاء هذه الحديقة التي تمتد على مساحة وقدرها 50 هكتاراً هو إنعاش الحيوية الاقتصادية للجزيرة وتطويرها بالاضافة الى خلق قدرة جديدة للاستثمار الوطني والتعريف بالثقافة الإيرانية على الساحة الدولية.
وأضاف مدير المنطقة الحرة في الجزيرة "غلام حسين مظفري" ان انشاء هذا الصرح البيئي يأتي في اطار التعريف عن هوية ايران من خلال التنوع البيئي والحيوي وأنماط العيش البشرية وتاريخ هذه الأرض العريقة.
واستطرد بالقول: "يعد تنفيذ هذا المشروع من حيث التنمية البيئية فرصة جديدة ومستدامة للتعريف بالقيم الأصلية لإيران في جزيرة كيش للسياح المحليين والأجانب، وخاصة جيل الشباب عند السفر إلى هذه الوجهة السياحية الوطنية والدولية، ذات الجذور الثقافية الممتدة لآلاف السنين.
/انتهى/
رمز الخبر 1909676

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