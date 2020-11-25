انشاء حديقة على سواحل جزيرة كيش بمساحة 50 هكتار

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن العلاقات العامة والدولية للمنطقة الحرة في كيش ان الهدف من انشاء هذه الحديقة التي تمتد على مساحة وقدرها 50 هكتاراً هو إنعاش الحيوية الاقتصادية للجزيرة وتطويرها بالاضافة الى خلق قدرة جديدة للاستثمار الوطني والتعريف بالثقافة الإيرانية على الساحة الدولية.

وأضاف مدير المنطقة الحرة في الجزيرة "غلام حسين مظفري" ان انشاء هذا الصرح البيئي يأتي في اطار التعريف عن هوية ايران من خلال التنوع البيئي والحيوي وأنماط العيش البشرية وتاريخ هذه الأرض العريقة.

واستطرد بالقول: "يعد تنفيذ هذا المشروع من حيث التنمية البيئية فرصة جديدة ومستدامة للتعريف بالقيم الأصلية لإيران في جزيرة كيش للسياح المحليين والأجانب، وخاصة جيل الشباب عند السفر إلى هذه الوجهة السياحية الوطنية والدولية، ذات الجذور الثقافية الممتدة لآلاف السنين.

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