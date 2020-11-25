  1. الثقافة
٢٥‏/١١‏/٢٠٢٠ ١٠:٢٧ م

مخرجة وثائقية إيرانية تنال شهادة فخرية من مهرجان صقلية الدولي

مخرجة وثائقية إيرانية تنال شهادة فخرية من مهرجان صقلية الدولي

أعلن قسم الإعلام والعلاقات العامة بدائرة الثقافة والإرشاد الإسلامي في محافظة مازندران (شمال)، ان الباحثة والمخرجة للأفلام الوثائقية من هذه المحافظة، السيدة مريم رزاقي حصلت على شهادة فخرية من مهرجان صقلية السينمائي الإيطالي.

ونالت مريم رزاقي هذه الشهادة عن فيلم "زخمه" (ريشة العزف) الوثائقي.

ويروي الفيلم الوثائقي "زخمه" الذي تبلغ مدته 30 دقيقة، قصة حياة فتاة كردية اسمها "شيرين" تسعى رغم صعوبات حياتها وراء تحقيق هويتها الأمومية على عكس نساء قبيلتها. وتبذل قصارى جهدها في هذا المضمار في قريتها الصغيرة وتستوعب جيدا مشاكل وصعوبات المجتمع الصغير الذي تعيش فيه وتسعى جاهدة لاحتوائها أو القضاء عليها.

وحصل هذا الفيلم على الشهادة الفخرية لأفضل فيلم وثائقي في مهرجان صقلية السينمائي الإيطالي، بعد أن تنافس مع أكثر من 700 فيلم وثائقي من جميع أنحاء العالم.

/انتهى/

رمز الخبر 1909677

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