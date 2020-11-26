المقداد يؤدي اليمين الدستورية وزيراً للخارجية والمغتربين

و افادت وکالة مهر للانباء بان أكد الرئیس السوري بشار الاسد خلال استقباله فیصل المقداد بعد أداء اليمين على الدور المهم الذي تؤديه وزارة الخارجية سواء من خلال مجابهة الحرب السياسية والدبلوماسية وتفنيد حملات التشويه والتضليل التي تتعرض لها سورية أو من خلال تعزيز العلاقات مع الدول الصديقة والحليفة وفتح آفاق جديدة للتعاون معها في مختلف المجالات.

كما أشار الاسد إلى أهمية التواصل المستمر مع الجاليات السورية في دول الاغتراب، وتكثيف الجهود المبذولة من قبل وزارة الخارجية وجميع مؤسسات الدولة وبالتنسيق مع الدول الصديقة من أجل تسريع عودة اللاجئين السوريين وتهيئة الظروف المناسبة لهم في مدنهم وقراهم.

حضر مراسم أداء اليمين رئيس مجلس الوزراء السوري المهندس حسين عرنوس.

مصدر: وکالة سانا