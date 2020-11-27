اغتیال "محسن فخري زادة" ابرز العلماء الایرانیین النوویین جریمة الصهاینة الاخیرة

وأفادت وکالة مهر للأنباء نقلا عن مصادر مطلعة أنه تم اغتیال العالم الإیراني محسن فخري زادة في منطقة آبسرد قرب العاصمة الایرانیة قبل بضع ساعات خلال مواجهات مسلحة بين عناصر مجهولة وفريق حراسته .

ویعتبر فخري زادة من ابرز علماء النوویین وهناک انباء متضاربة حول استشهاده لم یتم توثیقها بعد.

الجدیر بالذکر أنه کان من اکثر العلماء نفوذاً وأرفعهم مرتبة في مجال البحث العلمي والذي ورد ذكره في احد برامج المجرم رئیس وزراء الاحتلال نتنياهو.

وكان الشهید، اسمه على قائمة عقوبات الأمم المتحدة القمعية.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن مؤامرة اغتياله قد فشلت في السنوات الماضیة.

واکدت وسائل إعلام صهیونیة أن اسم العالم وصل إلى الموساد عبر قوائم الأمم المتحدة.

ووصف الاعلام العبري عملية إغـتـيال للعالم النووي الإيراني محسن فخري زادة باليوم السعيد لـ "إسرائيل".

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