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٢٨‏/١١‏/٢٠٢٠ ٦:٢٥ م

امير حيدري:

القوات المسلحة الايرانية ستجعل أعداء الجمهورية الاسلامية يندمون على اعمالهم الوحشية

القوات المسلحة الايرانية ستجعل أعداء الجمهورية الاسلامية يندمون على اعمالهم الوحشية

أكد قائد القوة البرية في الجيش الإيراني امير حيدري، ان الشعب الايراني والقوات المسلحة سيردّان بحزم شديد وقوة على الأعمال الوحشية للصهيونية وللغطرسة العالمية، وان اعداء الجمهورية الاسلامية سيندمون على تطاولهم على ايران.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن أكد قائد القوة البرية في الجيش الإيراني ان الشعب الايراني والقوات المسلحة سيردان بحزم شديد على الأعمال الوحشية للصهيونية وغطرسة العالم، وان اعداء الجمهورية الاسلامية سيندمون على تطاولهم على ايران.

ونقلا عن العلاقات العامة للجيش الايراني، قال قائد القوات البرية للجيش الايراني عقب اغتيال العالم الايراني رئيس هيئة البحوث والابتكار بوزارة الدفاع ودعم القوات المسلحة، محسن فخري زادة، ان " التاريخ مليء بالجرائم المنظمة للغطرسة العالمية، لكن هذه الأعمال اليائسة لن تعيق أبداً النمو العلمي والنووي المتزايد والسريع للجمهورية الإسلامية، وان استشهاد أبناء النخبة والعلماء سيزيد من تصميم وإرادة الأمة الإيرانية الإسلامية الحرة على الاستمرار  على طريق الشهداء.

واضاف انه من المؤكد أن الشعب الايراني والقوات المسلحة سيردان بحزم شديد على هذه الأعمال الوحشية والإجرامية للصهيونية وللمتطرفين للمتغطرسين في العالم، وان اعداء الجمهورية الاسلامية سيندمون على تطاولهم على ايران.

/انتهى/

رمز الخبر 1909733

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