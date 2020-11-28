الاعمال الوحشية لاعداء الجمهورية هدفها وقف تقدّم إيران وتطوّرها بأي وسيلة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن قال قائد البحرية في جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية الأدميرال حسين خانزادي، انه عندما لا يتمكن الأعداء من وقف تقدم إيران وتطورها بأي وسيلة، فإنهم يغتالون العلماء الإيرانيين.

ونقلاً عن العلاقات العامة للجيش ، صرّح الأدميرال حسين خنزادي على خلفية اغتيال العالم النووي الإيراني البارز الشهيد محسن فخري زادة، انه على مر السنين شاهدنا كيف ردت إيران على خبث ودناءة أعداء الجمهورية الاسلامية.

وأشار إلى أن الأعمال الوحشية للعدو لم ولن تؤثر على التطورات السياسية والأمنية والدفاعية والتكنولوجية في إيران،مؤكداً ان العدو يحاول إيقاف تطور ونمو الجمهورية الاسلامية، غير مدرك أنه لا شيء يوقف ارادة وعزيمة الشعب الإيران.

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