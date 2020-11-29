المتحدث باسم حرس الثورة ينفي المزاعم المنسوبة إلى اللواء سلامي

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان المتحدث باسم حرس الثورة الاسلامية العميد "رمضان شريف" نفى جميع المزاعم المنسوبة إلى القائد العام لحرس الثورة والتي تم تداولها عبر الفضاء الافتراضي وبعض مواقع التواصل الاجتماعي حول كيفية الانتقام من مرتكبي الجريمة الاخيرة التي تمثلت في اغتيال الدكتور فخري زاده، قائلاً ان جميع هذه المزاعم كاذبة ولا أساس لها من الصحة.

وأضاف: "كما ذكرنا مرات عديدة، فإن الأخبار المتعلقة بمهام وأداء ومواقف حرس الثورة الإسلامية وأقوال وبيانات قادته الكبار تعرض على الرأي العام والمجتمع عبر" موقع أخبار حرس الثورة"باعتباره المصدر الرسمي للمعلومات".

كما أكد العميد شريف: أن حرس الثورة الإسلامية يتطلع أثناء متابعته للموضوع من خلال الجهات القانونية والقضائية، من نشطاء الفضاء الإلكتروني إلى متابعة الأخبار المتعلقة بهذه المؤسسة عبر وسائل الإعلام والمراجع الرسمية في الدولة.

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