سويسرا تدين اغتيال العالم الايراني فخري زادة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه استمرارا لموجة الإدانة والاستنكار من قبل شخصيات عالمية لاغتيال العالم الايراني الشهيد "محسن فخري زادة"، أدان "وزير الخارجية السويسري إیغناسيو كاسيس" هذه الجريمة الإرهابية.

وقال كاسيس في مقابلة مع قناة "كان نيوز" الصهيونية اليوم الاثنين: في البداية، أود أن أدين أي عمل من أعمال العنف، بما في ذلك هذا الاغتيال (الشهيد فخري زادة)، وندعو جميع الأطراف الى الامتناع عن القيام بأي عمل عنف في المستقبل.

وشدد وزير الخارجية السويسري على ضرورة الحد من التوترات بشأن هذه القضية، مضيفا: يجب دعم أي إجراء لتهدئة هذا الوضع ونحن مستعدون للمساعدة في دعم هذه الإجراءات.

وقال وزير الخارجية السويسري، الذي سافر الى فلسطين المحتلة وزار رام الله بالضفة الغربية أمس الاحد، حول الصراع الفلسطيني الاسرائيلي: ما نقترحه دائما هو مساعدة الجانبين على التحدث مع بعضهما البعض، واحضارهم الى طاولة المفاوضات./انتهى/