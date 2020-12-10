روحاني واشرف غني يفتتحان طريق "خواف – هرات السككي"

وأفادت وكالة مهر للأنباء أنه وفي تصريح رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية "حسن روحاني" بمراسم الافتتاح صرح مخاطبا اشرف غني : اليوم، هو يوم السلام ويوم الرحمة والانفراج بالنسبة لكلا الشعبين الايراني والافغاني العظيمين؛ وذلك في ضوء القواسم التاريخية والثقافية التي تربط بينهما والمنطقة التي تعايشا فيها جنبا الى جنب في اجواء سادتها الاخوة وحسن الجيرة على مدى التاريخ.

واضاف : ان اليوم، سيخلد كاحد المناسبات التاريخية بالنسبة للشعبين الايراني والافغاني؛ ولطالما كانت علاقاتنا قائمة على الوئام والأفكار والثقافات والسلوكيات والجهود، والتي ستعزز هذه الاواصر عبر الطريق السككي الجديد.

وتابع روحاني : إنه ليوم سعيد بالنسبة لشعبي أفغانستان وإيران، وأنني يا فخامة الرئيس (غني)، سعيد جدًا رغم أننا لم نتمكن من تدشين هذا المشروع حضوريا بسبب الظروف الصحية الناجمة عن جائحة كورونا، لكن نشهد هذا الافتتاح الكبير عبر الفضاء الافتراضي وبايعاز من قبل الرئيسين (الايراني والافغاني)؛ إنه ليوم تاريخي خالد.

علما ان طريق خواف – هرات السككي يمتد لنحو 140 كم ويشكل احد اكبر مشاريع السكك الحديدية في ايران وافغانستان.

وبافتتاح هذا المشروع الذي يصل مدينة خواف الايرانية بولاية هرات الافغانية، ستحدث نقلة نوعية في مجال ترانزيت السلع بين اوروبا واسيا، بما يعزز دور ايران في ممرات الشرق الى الغرب.

كما يؤدي هذا المشروع الى ربط افغانستان عبر ايران بسائر المناطق الدولية ومنها المياه الحرة الجنوبية ومنطقة القوقاز وتركيا والعراق واوروبا، الى جانب توفير خدمات الطرق السككية لنحو مليون شخص من الشعب الافغاني في منطقة هرات.

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