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١١‏/١٢‏/٢٠٢٠ ١١:٣٣ م

على خلفية تصريحات "أردوغان" بشأن نهر أرس؛

امير عبداللهيان: فخامة الرئيس أردوغان! ثمة فرق بين حرمة الجوار وأطماع التوسّع

امير عبداللهيان: فخامة الرئيس أردوغان! ثمة فرق بين حرمة الجوار وأطماع التوسّع

قال المستشار الخاص لرئيس مجلس الشورى الايراني للشؤون الدولية حسين امير عبداللهيان: يا سيادة الرئيس أردوغان! هناك فرق بين حرمة الجوار والاطماع التوسعية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن حسين أمير عبد اللهيان المستشار الخاص لرئيس مجلس الشورى للشؤون الدولية علق عبرصفحته الشخصية ، على تصريحات الرئيس التركي الأخيرة على صفحته الشخصية.

وجاء في نص المستشار الخاص لرئيس مجلس الشورى الايراني للشؤون الدولية: "ان تصريحات السيد رجب طيب أردوغان مدعاة للاستغراب والتعجب ، فأعتقد أن الرئيس التركي نفسه لا يعرف ما قاله. يا سيادة الرئيس أردوغان! هناك فرق بين الجوار والاطماع التوسعية. فالرجاء ان تراجع  بدقة تاريخ إيران وخاصة تاريخ الجمهورية الإسلامية الايرانية"./انتهى/

رمز الخبر 1910116

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