حركة "حماس" تجند فلسطينيين بالضفة الغربیة لاستهداف الاحتلال

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه لفتت القناة الصهيونية إلى أن "من أبرز الناشطين في جهود التجنيد عبد الله عرار، وهو أحد محرري صفقة شاليط، الذي كان خلال الأشهر الستة الماضية على تواصل مع عشرات الفلسطينيين من الضفة الغربية في محاولة لتجنيدهم لشن هجمات ضد الاحتلال".

وأشارت القناة إلى أنه "في محاولاته لتجنيد فلسطينيين، عمل عرار على مدار الساعة طوال الأشهر الستة الماضية من خلال الاتصال إما عبر الهاتف أو عبر الإنترنت والشبكات الاجتماعية مع حوالي 60 فلسطينيا" وأوضحت أنه "توجه إلى ما يقرب من 100 فلسطيني في محاولة لتجنيدهم في العامين الماضيين إلا أنه في الأشهر الأخيرة زاد من وتيرة عمله حتى تمكن في بعض الحالات من تجنيد بعض الفلسطينيين إلى صفوف حماس".

ولفت التقرير إلى أن "عرار كان متورطا سابقا في اختطاف وقتل المواطن الإسرائيلي ساسون نوريئيل عام 2005 حيث تم إبعاده إلى قطاع غزة في إطار صفقة شاليط".

وقالت القناة في تقريرها إن "قوات الأمن الصهيونية ألقت مؤخرا القبض على 5 فلسطينيين جندهم عبد الله عرار، 3 منهم من مدينة جنين واثنان آخران من نابلس وبيت لحم في الضفة الغربية".

وذكرت هيئة البث الصهيونية أن "عرار يعمل على توجيه المجندين حول كيفية تنفيذ الهجمات ضد الإسرائيليين، ويرسل لهم توضيحات عبر الهاتف حول كيفية صنع عبوات ناسفة ومكان شراء المعدات اللازمة لصنعها".

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