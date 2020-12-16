ظريف ونظيرته السويدية يجريان مباحثات هامة

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن الدائرة الاعلامية بوزارة الخارجية الايرانية،صرحت بان ظريف وليندي اكدا خلال مباحثاتهما الهاتفية اليوم الاربعاء، على اهمية التعاون والمشاورات لإساء السلام والاستقرار في اليمن وافغانستان، وتوفير المساعدات الانسانية الى هذين البلدين.
وكان وزيرا الخارجية الايراني والسويدي، قد ناقشا القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين خلال اتصال هاتفي بينهما في 24 نوفمبر الماضي ايضا.
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أجرى وزير الخارجية الإيراني "محمد جواد ظريف"ونظيرته السويدية السيدة "ان ليندي"، مباحثاة هامة حول اخر التطورات الدولية والقضايا الاقليمية والمسجدات ذات الصلة بالاتفاق النووي، الى جانب العلاقات الثنائية والقنصلية بين طهران وستوكهولم.
وأفادت وكالة مهر للأنباء أن الدائرة الاعلامية بوزارة الخارجية الايرانية،صرحت بان ظريف وليندي اكدا خلال مباحثاتهما الهاتفية اليوم الاربعاء، على اهمية التعاون والمشاورات لإساء السلام والاستقرار في اليمن وافغانستان، وتوفير المساعدات الانسانية الى هذين البلدين.
رمز الخبر 1910248
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