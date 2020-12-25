6021 إصابة جديدة بكورونا وتعافي أكثر من 933 ألف ايراني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قالت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي سيما سادات لاري، في تصريح اليوم: منذ ظهر أمس الخميس ولغاية اليوم الجمعة تم تسجيل 6021 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائي، ليرتفع اجمالي الاصابات الى مليون و189 ألف و203 إصابات مؤكدة.

واوضحت انه من بين المصابين الجدد، تم ادخال 906 أشخاص الى المستشفيات لتلقي العلاج ولفتت لاري الى تعافي 933 ألف و736 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واضافت المتحدثة بأسم وزارة الصحة: ان 5345 شخصا من المصابين بفيروس كورونا مازالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية المركزة.

واشارت الى تسجيل 132 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 54440 حالة وفاة.

واشارت المتحدثة بأسم وزارة الصحة الايرانية الى اجراء 7 ملايين و303 آلاف و238 إختبارا لتشخيص الإصابة بفيروس كوفيد-19 في جميع انحاء البلاد.