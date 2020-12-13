تسجيل 7451 إصابة جديدة بكورونا وتعافي أكثر من 812 ألف شخص

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قالت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي سيما سادات لاري، في تصريح اليوم: منذ ظهر أمس السبت ولغاية اليوم الأحد تم تسجيل 7451 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائي، ليرتفع اجمالي الاصابات الى مليون و108 آلاف و269 إصابة مؤكدة.

واوضحت انه من بين المصابين الجدد، تم ادخال 833 شخصا مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

ولفتت لاري الى تعافي 812 ألفا و270 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واضافت لاري: ان 5723 شخصا من المصابين بفيروس كورونا مازالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية المركزة.

واشارت الى تسجيل 247 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 52196 حالة وفاة.

واشارت المتحدثة بأسم وزارة الصحة الايرانية الى اجراء 6 ملايين و704 آلاف و247 إختبارا لتشخيص الإصابة بفيروس كوفيد-19 في جميع انحاء البلاد./انتهى/