وأفادت وکالة مهر للأنباء نقلا عن المیادین أنه كشف موقع صحيفة "معاريف"، عن مناورة علنيّة مشتركة بين سلاحي الجوّ الإسرائيلي والإماراتي لأوّل مرة.

الصحيفة الصهیونیة تحدثت في تقرير لها اليوم الجمعة، عن أنّ "اتفاقات التطبيع مع الإمارات مستمرة في إنتاج دلالات عمليّة: لأول مرة منذ توقيعها ستنفذ في اليونان مناورة جويّة دوليّة بمشاركة طائرات من الدولتين بشكل مكشوف وعلني".

المناورة ستشهد أيضاً مشاركة أسلحة جوّ من الولايات المتحدة، كندا، أسبانيا، قبرص وسلوفاكيا.

وأوضحت معاريف أنّه "سابقاً، بسبب الحساسيّة السياسيّة وخشية الإمارات من إنتقاد في العالم العربي، طالب الإماراتيون بإيجاد فصل واضح في المهام خلال المناورة والحوار المشترك بين الطيارين الإسرائيليين ونظرائهم من الإمارات. لكن هذه المرة ستجري المناورة دون قيود".

في المجال الإعلامي هناك أيضاً تقدم، بحسب "معاريف" التي أشارت إلى أنّه "في المناورات المشتركة السابقة طالبت الإمارات تخفيض الحديث عن موضوع مشاركتها في المناورة والإمتناع عن إلتقاط صور مشتركة مع الطيارين الإسرائيليين. أيضاً في سلاح الجو امتنعوا سابقأً عن التطرق المكشوف والعلني للموضوع، لكن هذا المرة الأمر مختلف".

مصادر أمنيّة إسرائيليّة أكدت للصحيفة أيضاً، أنّه "ليس بعيداً اليوم الذي ستجري فيه مناورة مشتركة في الکیان المحتل بمشاركة دول عربيّة إضافيّة".

كما أبرزت "معاريف" أنّ الإمارات سوف تشارك في المناورة مع طائرات "أف–16" من الأكثر تطوّراً في العالم، وسلاح تزويد بالوقود وطائرات تجسس.

يذكر أنّ الإمارات وقعت اتفاق تطبيع مع "الاحتلال" في البيت الأبيض بتاريخ 15 أيلول/سبتمبر 2020، لتبدأ الاتفاقات بينهما في كافة المجالات السياسيّة والدبلوماسيّة والاقتصاديّة والصحيّة والعسكريّة.

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