وقفات بالعاصمة وتعز تندد بتصنيف الإدارة الأمريكية أنصار الله منظمة إرهابية

وأفادت وکالة مهر للأنباء نقلا عن سبأ أنه نٌظمت في عدد من مديريات محافظة صنعاء وتعز وقفات احتجاجية عقب صلاة الجمعة تنديداً بقرار الخارجية الأمريكية تصنيف أنصار الله ضمن قائمة الإرهاب.

واستنكر المشاركون في الوقفات إستمرار جرائم العدوان الأمريكي السعودي بحق المدنيين وإحتجاز سفن المشتقات النفطية.

وأكدوا رفضهم القاطع للقرار الأمريكي، مشددين على أهمية تعزيز الاصطفاف في مواجهة العدوان الأمريكي السعودي وأدواته.

واعتبروا أن أمريكا هي رأس الإرهاب العالمي لما تمارسه على الشعب اليمني وشعوب المنطقة من إرهاب وجرائم وانتهاكات يندى لها جبين الإنسانية.

واستنكرت بيانات صادرة عن الوقفات الجرائم التي يرتكبها العدوان ومرتزقته بحق المدنيين واستمرار احتجاز العدوان السفن النفطية .. مؤكدة الرفض للتطبيع مع الكيان الصهيوني.

وأكدت البيانات استمرار الشعب اليمني في رفد الجبهات والصمود لمواجهة العدوان السعودي الأمريكي والوقوف إلى جانب القيادة الثورية والسياسية العليا في المضي على طريق الحرية والعزة والكرامة.

وأشارت إلى أن ما يرتكبه تحالف العدوان من جرائم بحق المدنيين من الأطفال والنساء إرهاب أمريكي مباشر يؤكد مدى الانحطاط الأخلاقي الذي وصل إليه واليأس والفشل العسكري .. مؤكدة أن الجرائم والقرارات لن تثني الشعب اليمني في استمرار الصمود والثبات لمواجهة العدوان وإفشال مخططاته التآمرية.

ودعت البيانات كافة أبناء اليمن إلى توحيد الصفوف لمواجهة المؤامرات ودعم محور المقاومة لمواجهة قوى الاستكبار.

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