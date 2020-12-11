الحوثي يرد على عقوبات واشنطن: "إرهاب امريكي"

وقال الحوثي، في تغريدة على صفحته في تويتر ان التصنيف الاميركي، "لأي يمني مدان وغير قانوني، وان كل ما يتهم به المصنفون، هو ارهاب، و تدخل بدون أدلة أو معايير متفق عليها".

‌‌‌و اعتبر الحوثي "ما تقوم به أمريكا من تصنيف لدول العالم دليل عدم اعترفها بالنظام العالمي ممثلا بمجلس الأمن"، قائلا انه "لا يوجد أي قانون يجيز لها تصنيف الآخرين".

واضاف محمد الحوثي " التصنيف الأمريكي باليوم العالمي سياسي للتغطية على اجرامها وارهابها للشعوب وتتويه عن ما تقوم به من ارهاب لليمن بعدوانها وحصارها الإرهابي فهي تسجن شعب وتقتله"

وتابع " اذا كانت تريد أمريكا يستساغ تصنيفها فلتصنف قتلة جورج فلويد المتسببين ومرؤسيهم ليرى مواطنيها العدالة التي فقدوها "

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الخميس، فرض عقوبات على شخصيات تابعة لحركة "أنصار الله".