الاتحاد الاوروبي يعلن استعداده لدعم العملية الانتخابية الفلسطينية

وأفادت وكالة مهر للانباء أن المتحدث باسم المفوضية الأوروبية بيتر ستانو رحب بقرار السلطة الفلسطينية إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في الأراضي الفلسطينية.

وكتب ستانو في تغريدة على تويتر: "ان فلسطين ترحب بالانتخابات البرلمانية والرئاسية والوطنية. المؤسسات المنتخبة والديمقراطية هي مفتاح الحكم الذاتي وبناء الدولة. والاتحاد الاوروبي على استعداد لدعم العملية الانتخابية ".

واضاف المتحدث باسم المفوضية الاوروبية ان "الرئيس الفلسطيني محمود عباس اقر قانونا بشأن اجراء انتخابات نيابية ورئاسية ووطنية في الاشهر المقبلة ابتداء من الانتخابات النيابية في 22 ايار / مايو".

وقال المسؤول الأوروبي: "على مر السنين، دعم الاتحاد الأوروبي باستمرار لجنة الانتخابات المركزية (الفلسطينية) لتوفير متطلبات انتخابات حرة ونزيهة وشاملة لجميع الفلسطينيين، فضلاً عن الدعم المالي حسب زعمه".

وأضاف أن "الاتحاد الأوروبي مستعد للعمل مع الفاعلين في هذا المجال لدعم العملية الانتخابية". كما يدعو الاتحاد الأوروبي سلطات كيان الاحتلال إلى تسهيل الانتخابات في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية ".

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