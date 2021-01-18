ظريف: ستلتزم ايران سياسة "العمل بالعمل" أمام حكومة بايدن

وفي تصريح لمراسل وكالة مهر للأنباء قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي أبو الفضل عمويي ان اجتماع اللجنة عقد مساء اليوم الاثنين بحضور وزير الخارجية محمد جواد ظريف حيث تم توجيه 12 سؤال اليه من قبل اعضاء البرلمان.

وأضاف عمويي ان اسئلة اعضاء البرلمان تناولت قضايا مثل رد فعل وزارة الخارجية على سياسات تركية في منطقة القوقاز وبناء السدود في هذا البلد وازمة قره باغ والمتابعات القانونية المتعلقة باغتيال الشهيد الفريق قاسم سليماني والاجراءات المتخذه بشان اغتيال الشهيد فخري زاده، بالاضافة الى الإجراءات المتخذة لتعزيز الدبلوماسية الاقتصادية في دول الجوار بما في ذلك العراق وسوريا، فضلاً عن آخر تطورات افتتاح قنصليات للجمهورية الاسلامية الايرانية في حلب واللاذقية، ومتابعة أوضاع موانئ ابادان وأروندكنار وخرمشهر في التجارة مع الكويت.

وصرح عمويي انه في جزء آخر من هذا الاجتماع الذي دام قرابة 3 ساعات، قدم ظريف تقريراً عن آخر التطورات في السياسة الداخلية للولايات المتحدة والتوقعات بشان مستقبل السياسة الخارجية في هذا البلد إلى أعضاء لجنة الأمن القومي واكد أن السياسة التي ستتخذها ايران في مواجهة حكومة بايدن هي سياسة "العمل بالعمل" ولن نقبل باتخاذ إجراءات مقابل بيان او توقيع.

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