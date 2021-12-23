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٢٣‏/١٢‏/٢٠٢١, ٥:٣٨ م

خلال اجتماعه بالرئيس الأذربيجاني؛

وزير الخارجية الايراني: العلاقات الإيرانية الأذربيجانية دخلت فصلاً جديداً

وزير الخارجية الايراني: العلاقات الإيرانية الأذربيجانية دخلت فصلاً جديداً

لقاء بين وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، والرئيس الآذربيجاني إلهام علييف، يشيران خلاله إلى "تنفيذ مشاريع مشتركة على الصعد كافة".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه رأى وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، خلال اجتماعه بالرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، أن "هناك إرادة من قبل قادة البلدين لتعزيز العلاقات الثنائية"، معتبراً أن "العلاقات الإيرانية الأذربيجانية دخلت فصلاً جديداً سيثمر نتائج إيجابية".

وأكّد أمير عبد اللهيان، خلال لقائه علييف،اليوم الأربعاء، في باكو، أن إيران "على استعداد لتنفيذ المشاريع كافة،التي تمّ التوصّل إليها سابقاً مع باكو".

ومن جانبه أعرب الرئيس الآذربيجاني، إلهام علييف، عن رغبته بـ"بتنفيذ كلّ المشاريع المشتركة على الصعد كافة، السياسية والاقتصادية والثقافية"، معتبراً أن "القضايا الإقليمية يجب أن تحل من قبل دول المنطقة فقط"، ومؤكداً أن بلاده ترفض تدخل الآخرين في شؤون المنطقة.

ويذكر أن إيران وأذربيجان وقّعتا اتفاقاً لنقل الغاز من تركمانستان عبر الأراضي الإيرانية إلى أذربيجان، ضمن قمة منظمة التعاون الاقتصادي في عشق آباد.

وأكّد وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان، ونظيره الأذربيجاني جيحون بيراموف، أنهما يبحثان، في أكثر من مرة، أهمية العلاقات بين البلدين، رغم التوتر الذي حصل مؤخراً على الحدود بين البلدين./انتهى/

رمز الخبر 1920613
https://ar.mehrnews.com/news/1920613/

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