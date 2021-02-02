تطعيم لقاح كورونا سيبدأ في النصف الثاني من الشهر الجاري

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه الرئيس حسن روحاني عبر عن أمله في ان يبدأ التطعيم بلقاح كورونا في البلاد في النصف الثاني من شهر شباط / فبراير الجاري، مشيرا الى ان الظروف ستتغير بشكل كامل بمجرد تلقيح الكادر الصحي والعلاجي و الاشخاص الذين يشكل الفيروس خطورة علي حياتهم.

ولدى افتتاحه صباح اليوم عدة مشاريع تابعة لوزارتي التربية والتراث الثقافي، أعلن روحاني ان ملايين الجرعات من اللقاح الخارجي ستصل الى البلاد، معبراً عن أمله ان يدخل اللقاح الايراني الى الاسواق مطلع الصيف القادم.

وفي مطلع حديثه في مراسم الافتتاح بارك روحاني حلول يوم المرأة والأم تزامنا مع عشرة الفجر المباركة ذكرى الـ 42الانتصار الثورة الاسلامية، كما تطرق الى المشاريع التي تم افتتاحها اليوم خاصة في مجال التربية والتعليم مؤكدا اهمية هذه المشاريع كون ان هناك حاليا سبعة ملايين تلميذ في المرحلة الابتدائية فقط وان حصيلة الذين يتلقون التعليم في البلاد تبلغ 14 مليونا .

واوضح ان مشاريع التربية والتعليم شملت افتتاح نحو 15 الف صف دراسي، اضافة الى الفين و500 مشروع في المجال التعليمي والرياضي.

كما أكد روحاني على أهمية القطاع السياحي على اصعدة متعددة من بينها الاقتصاد، مشيرا الى ان السنوات الأربع شهدت افتتاح الفين و200 مشروع سياحي، كما نشهد اليوم افتتاح 135 مشروعا جديدا في هذا المجال.

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