البدء في المرحلة الجديدة لانتاج لقاح كورونا الايراني

وأفادت وكالة مهر للانباء، ان عضو اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا السيدة "مينو محرز" قالت ان اللقاح الذي اتنتجته مؤسسة "البركة" التابعة للجنة تنفيذ امر الامام الراحل (ره) هو لقاح يعتمد على اسلوب تضعيف الفيروس، وهو خال من الاعراض الجانبية واجتاز مرحلة الاختبار الحيواني ويخضع حاليا للاختبار الانساني، مبينة ان عملية الاختبار البشري للقاح كورونا الايراني تضم مراحل عديدة؛ حيث تم حقنه خلال المرحلة الاولى في 56 شخصا.

وأضافت ان اللقاح سيحقن خلال مرحليتن في هؤلاء الاشخاص لتنتج الجسم المضاد (الاول)، لكن الجسم المضاد الرئيسي الذي يمنح المناعة سينتج بعد الحقنة الثانية، والمرحلة الثانية للاختبار ستشمل 300 متطوع .

وصرحت المسؤولة في وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي، بان الشركة الايرانية المنتجة للقاح المضاد لفيروس كورونا حازت بالتاكيد على التصريح اللازم من قبل منظمتي الغذاء والدواء والصحة الدوليتين، ولولا ذلك لما استطاعت البدء في المرحلة الجديدة لانتاجه.

وقالت السيدة محرز ان بعد انتهاء انجاز مراحل الاختبار الإنساني للقاح كورونا الايراني وصدور التصريح لانتاجه من قبل منظمتي الصحة والغذا والدواء الدوليتين، سيتم توزيع هذا المنتج المحلي في الاسواق بنهاية موسم الربيع القادم في شهر مايو/ايار 2021، لافتة ان جميع الاجهزة والمعدات اللازمة تم شرائها.

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