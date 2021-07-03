هناك 12 دولة تقدمت للحصول على لقاح كورونا الايراني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس لجنة الصحة والعلاج بمجلس الشورى الاسلامي "حسينعلي شهرياري" قال ان 12 دولة تقدمت للحصول على لقاح "كوف ايران بركت" الايراني المضاد لفيروس كورونا.

واضاف شهرياري خلال تصريحاته باجتماع المجلس الاعلى للثورة الثقافية اليوم السبت : ان مخزون لقاح كوف ايران بركت لدى الشركة المحلية المنتجة، يبلغ 100 مليون جرعة حاليا؛ وهناك حلول سيتم اللجوء اليها بعد نفاذ هذه الكمية.

وفي سياق متصل، اشاد امين المجلس الاعلى للثورة الثقافية "سعيد رضا عاملي" في ایران، بتنامي الطاقات لدى وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي خلال ظروف كورونا الراهنة؛ وقال : ان ايران استطاعت بفضل هذا التقدم ان تجتاز مرحلة استنساخ اللقاح وتصبح واحدة من الدول المنتجة في العالم.

واكد عاملي، ان انتاج اللقاح المحلي المضاد لفير وس كورونا، مؤشر على الاقتدار العلمي وتعزيز الثقة بالنفس والاستناد الى الطاقات الوطنية لدى العلماء الايرانيين.

وكما لفت المسؤول الثقافي الايراني، الى تلقي قائد الثورة الاسلامية لقاح كورونا الايراني؛ مؤكدا ان هذه الخطوة، اظهرت مدى احترام وثقة سماحته بجهود العلماء الايرانيين ومنجزاتهم، واسهمت في تعزيز الثقة الوطنية ازاء احد اهم المنتجات المتعلقة بشؤون السلامة الصحية والعلاج في ايران./انتهى/