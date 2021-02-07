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٠٧‏/٠٢‏/٢٠٢١ ٣:٢٣ م

وزارة الصحة:

تسجيل 57 حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا في إیران

تسجيل 57 حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا في إیران

اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايراني "سیما سادات لاري" بأن عدد الاصابات بفیروس کورونا في البلاد، بلغ لغایة ظهر الیوم الاحد ملیون و466 الفا و435 شخصا، وبوفاة 57 شخصا اخر خلال الساعات الـ24 الماضیة، فقد بلغ عدد المتوفین في ایران 58 الفا و469 شخصا.

وأفادت وكالة مهرللانباء، ان لاري اضافت في تصریحها الصحفي الیوم الاحد، انه تم تسجیل 7 الاف و 65 حالة جدیدة للاصابة بفیروس کورونا خلال الساعات الـ 24 الماضیة، لیرتفع إجمالي عدد المصابین بالفیروس داخل البلاد، الی ملیون و466 الفا و435 شخصا؛ من بينهم 3789 شخصا في وضع حرج.

واوضحت، ان عدد المتعافین من الفیروس بلغ ملیون و 253 الفا و 554 اشخاص لغایة الان، ولکن للاسف توفي 57 شخصا خلال الساعات الـ 24 الماضیة لیرتفع عدد المتوفین جراء الاصابة بالفیروس الی 58 الفا و 469 شخصا.

کما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان 9ملايين و 667 الفا و 260 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد حتی الان.

/انتهى/

رمز الخبر 1911672

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