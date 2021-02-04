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٠٤‏/٠٢‏/٢٠٢١ ٣:٣٩ م

الصحة الإيرانية:

تسجيل67 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

تسجيل67 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

صرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية "سيما سادات لاري" ، اليوم الخميس ، بأنه تم تسجيل 67 وفاة و 7040 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ورصد 7 الاف و 40 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن المتحدثة باسم وزارة الصحة الايرانية سيما سادات لاري أخبرت بأن عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد، بلغ لغاية ظهر اليوم الخميس مليون واحد و445 الفا و326 شخصا وبوفاة 67 شخصا اخر خلال الساعات الـ24 الماضية، فقد بلغ عدد المتوفين في ايران 58 الفا و256 شخصا.

واضافت، تم تسجيل 7 الاف و 40 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس داخل البلاد، الي مليون و445 الفا و326 شخصا؛ من بينهم 3825 شخصا في وضع حرج.

وتابعت، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ مليون و 235الفا و 581 شخص لغاية الان، ولكن للاسف توفي 67 شخصا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 58 الفا و 256 شخصا.

يذكر ان 9ملايين و504 الفا و 930 شخصا خضعوا لفحص الكشف عن الاصابة بفيروس "كوفيد 19" في انحاء البلاد حتى الان.

/انتهئ/

رمز الخبر 1911596

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