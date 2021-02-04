تسجيل67 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن المتحدثة باسم وزارة الصحة الايرانية سيما سادات لاري أخبرت بأن عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد، بلغ لغاية ظهر اليوم الخميس مليون واحد و445 الفا و326 شخصا وبوفاة 67 شخصا اخر خلال الساعات الـ24 الماضية، فقد بلغ عدد المتوفين في ايران 58 الفا و256 شخصا.

واضافت، تم تسجيل 7 الاف و 40 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس داخل البلاد، الي مليون و445 الفا و326 شخصا؛ من بينهم 3825 شخصا في وضع حرج.

وتابعت، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ مليون و 235الفا و 581 شخص لغاية الان، ولكن للاسف توفي 67 شخصا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 58 الفا و 256 شخصا.

يذكر ان 9ملايين و504 الفا و 930 شخصا خضعوا لفحص الكشف عن الاصابة بفيروس "كوفيد 19" في انحاء البلاد حتى الان.

/انتهئ/