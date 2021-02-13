  1. إيران
  2. المجتمع
١٣‏/٠٢‏/٢٠٢١ ٢:٤٩ م

تسجيل 74حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا في إیران

تسجيل 74حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا في إیران

اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايراني سیما سادات لاري بأن عدد الاصابات بفیروس کورونا في البلاد، بلغ لغایة ظهر الیوم السبت ملیون و510 الفا و873 شخصا، وبوفاة 74 شخصا اخر خلال الساعات الـ24 الماضیة، فقد بلغ عدد المتوفین في ایران 58 الفا و883 شخصا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء انه اضافت لاري في تصریحها الصحفي الیوم السبت، انه تم تسجیل 7 الاف و120 حالة جدیدة للاصابة بفیروس کورونا خلال الساعات الـ 24 الماضیة، لیرتفع إجمالي عدد المصابین بالفیروس داخل البلاد، الی ملیون و510 الفا و873 شخصا؛ من بينهم 3720 شخصا في وضع حرج.

واوضحت، ان عدد المتعافین من الفیروس بلغ ملیون و 291 الفا و 726 شخصا لغایة الان، ولکن للأسف توفي 74 شخصا خلال الساعات الـ 24 الماضیة لیرتفع عدد المتوفین جراء الاصابة بالفیروس الی 58 الفا و 883شخصا.

کما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان 9ملايين و 993 الفا و 224 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد حتی الان.

/انتهى/

رمز الخبر 1911830

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 3 + 11 =

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    المراة و الاسرة

    الفکر الاسلامي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات