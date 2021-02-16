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١٦‏/٠٢‏/٢٠٢١ ١١:٤٤ ص

تخت روانجي:

خفض التزامات إيران حيال الاتفاق النووي يأتي في اطار المادة 36 الواردة في الاتفاق

خفض التزامات إيران حيال الاتفاق النووي يأتي في اطار المادة 36 الواردة في الاتفاق

قال مندوب ايران الدائم في الامم المتحدة مجيد تخت روانجي ان الجمهورية الاسلامية الايرانية لم تخرج من الاتفاق النووي لكي تعود اليه وخفض التزاماتها يأتي في اطار المادة 36 الواردة في الاتفاق.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تساءل مجید تخت روانجي، في حوار أجرته معه قناة يورونيوز: كيف يمكن التوقّع ان تبادر ايران الى اتخاذ الخطوة الاولى وهي ماتزال في الاتفاق النووي.

ولفت الى ان خفض ايران لتعهداتها الواردة في الاتفاق النووي يأتي في اطار المادة 36 من الاتفاق التي تصرح انه في حال ارتكب أحد أطراف الاتفاق انتهاكا صارخا فان ايران لديها خياران اما أن تخرج من الاتفاق او تخفض التزاماتها لكنها اختارت تنفيذ الخيار الثاني.

يشار الى ان سفير ومندوب ايران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا صرح للصحفيين امس ان ايران ستعلق تنفيذ البروتوكول الاضافي في 23 شباط/ فبراير وفق رسالة سلمها امس الاثنين الى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية./انتهى/

رمز الخبر 1911923

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