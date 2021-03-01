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٠١‏/٠٣‏/٢٠٢١ ١:٣٦ م

رضايي: استعداد ايران للمشاركة في إعادة إعمارأذربايجان

رضايي: استعداد ايران للمشاركة في إعادة إعمارأذربايجان

قال امين مجمع تشخيص مصلحة النظام أن بإمكان إيران المشاركة بجدية في إعادة إعمار جمهورية أذربيجان، مؤكدا ان الممرات التي أوجدت في هذه المنطقة يجب أن نكون متوافقة مع القواعد الدولية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان امين مجمع تشخيص مصلحة النظام "محسن رضائي" صرح اليوم الاثنين في مؤتمر دولي حول قره باغ في مركز ادارة الحوزات العلمية للبلاد ان أذربيجان ليست جارة إيران فحسب بل نحن شعبين ذات ثقافة واحدة ودين واحد وخلفية تاريخية واحدة.

وقال رضائي إن الشعب الإيراني ضحى بآلاف الشهداء لتحرير أذربيجان من أيدي القياصرة، وقال: لقد حاربت إيران عدة مرات من أجل تحرير أذربيجان من الروس وقدمت العديد من الشهداء.

وقال: لقد دعمت إيران الشعب الأذربيجاني بكل قوتها منذ بداية الحرب  ودافعت عن سبعة قرارات دفاعا عن أذربيجان.

واشار رضائي الى ان ايران أنفقت في حرب 1990 وحدها  43 مليون دولار على مهاجري قره باغ وإخوانهم في اذربيجان.

/انتهى/

رمز الخبر 1912305

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