تسجيل 94 حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا في إیران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايراني سیما سادات لاري اعلنت أن عدد الاصابات بفیروس کورونا في البلاد، بلغ لغایة ظهر الیوم الخمیس ملیون و607 الفا و81 شخصا، وبوفاة 94 شخصا اخر خلال الساعات الـ24 الماضیة، فقد بلغ عدد المتوفین في ایران 59 الفا و830 شخصا.

واضافت لاري في تصریحها الصحفي الیوم الاربعاء انه تم تسجیل 8 الاف و206 حالة جدیدة للاصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضیة، لیرتفع إجمالي عدد المصابین بالفیروس داخل البلاد، الی ملیون و607 الفا و81 شخصا.

واوضحت، ان عدد المتعافین من الفیروس بلغ ملیون و 372 الفا و 308 شخصا لغایة الان، ولکن للأسف توفي 94 شخصا خلال الساعات الـ 24 الماضیة لیرتفع عدد المتوفین جراء الاصابة بالفیروس الی 59 الفا و 830 شخصا.

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