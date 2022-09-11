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١١‏/٠٩‏/٢٠٢٢, ٥:٥٩ م

رداً على بيان الترويكا الأوروبية؛

كنعاني: ننصح الدول الأوروبية بلعب دور فعال بدلاً من تدمير العملية الدبلوماسية

كنعاني: ننصح الدول الأوروبية بلعب دور فعال بدلاً من تدمير العملية الدبلوماسية

صرح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، رداً على بيان الترويكا الأوروبية: بيان الترويكا الأوروبية مستغرب ومنحرف عن النهج المثمر في المفاوضات.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، رداً على بيان الترويكا الأوروبية، صرح ان بيان الترويكا الأوروبية مستغرب ومنحرف عن النهج المثمر في المفاوضات.

فشل أميركا في حملة الضغوط القصوى درس لمن يعتقد أن التهديدات والعقوبات تمنع الإيرانيين من السعي لحقوقهم

وقال: "نحذر الأطراف الأوروبية من تأثير الطرف الثالث الذي كان ضدّ عملية التفاوض منذ البداية ويحاول الآن إفشالها"، منوها الى انه يتوجب على الدول الأوروبية بلعب دور فعال لإنهاء الخلافات القليلة المتبقية بدلاً من تدمير العملية الدبلوماسية.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: "طهران ما زالت لديها الإرادة والاستعداد لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق"، مشيرا الى ان إيران تؤكد ضرورة تجنب تسييس وتوجيه اتهامات لها لا أساس لها.

وتابع: من المؤسف أن الدول الأوروبية تدعم بشكل كامل كياناً لديه مئات الرؤوس النووية وتعارض برنامجنا السلمي، مؤكدا ان فشل أميركا في حملة الضغوط القصوى درس لمن يعتقد أن التهديدات والعقوبات تمنع الإيرانيين من السعي لحقوقهم.

/انتهى/

رمز الخبر 1926500
https://ar.mehrnews.com/news/1926500/

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