أمريكا قتلتْ محرّر الكنائس.. شعارُ ملصقٍ يتداوله روادّ الواقع الافتراضي العراقيون

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قام رواد مواقع التواصل الاجتماعي العراقيون بنشر الملصقات التالية.

وملخص هذا الملصق هو انه هل يعلم البابا أن رنين الكنائس اللطيف في الشرق الأوسط يُسمع بينما يتم تأمين أمنها ضد داعش بفضل جهود قاسم سليماني وحلفائه؟ ولقد حافظت الشهيد سليماني بشكل كافٍ على مقدسات الأديان والطوائف ضد التكفيريين. هذه حقيقة لا يمكن ولا ينبغي إنكارها.

علما أنه في وقت سابق من اليوم وفي تغريدة أوردها مساعد رئيس مجلس الشورى الاسلامي في الشؤون الدولية حسین امیر عبداللهیان، على حسابه الشخصي في موقع تويتر اليوم الجمعة، قال: إن البابا فرنسيس وصل الى بغداد، ودون الدور المهم والتضحيات التي قام بها ابو مهدي المهندس والقائد قاسم سليماني وشهداء مكافحة الارهاب وداعش في العراق والمنطقة لم يكن يستطيع بابا الفاتيكان زيارة العراق بأمان واستقرار.

واضاف: إن تدخلات البيت الابيض والتواجد العسكري الاميركي في العراق والمنطقة مايزال يعد السبب في زعزعة الامن./انتهى/