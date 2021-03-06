الاهتمام بالبيئة من أولويات البرلمان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان رئيس مجلس الشورى الإسلامي "محمد باقر قاليباف" صرح اليوم، بعد غرس شتلة فاكهة بمناسبة يوم الشجرة وأسبوع الموارد الطبيعية: إن قضية البيئة والمساحات الخضراء، خاصة التشجير والحفاظ على الأشجار، من أولويات الناس والمسؤولين.

وأضاف: "الاهتمام بالبيئة من أولويات مجلس النواب، وزراعة الشتلات يتم كل عام كعمل رمزي.

ونوّه ان تلوث الهواء والصوت والماء والتراب من التحديات الخطيرة التي تواجه البلاد وقال: يجب أن نتعاون معاً حتى نتمكن من اتخاذ خطوة نحو صحة الجسد والروح والعقل لكل مجتمع و الجيل القادم.

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