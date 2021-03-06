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٠٦‏/٠٣‏/٢٠٢١ ٤:٠٣ م

قاليباف:

الاهتمام بالبيئة من أولويات البرلمان

الاهتمام بالبيئة من أولويات البرلمان

قال رئيس مجلس الشورى الإسلامي الاهتمام  بالبيئة إحدى أولويات المجلس الحادي عشر وقال: "نحن مصممون على اتخاذ خطوات جادة وأساسية في مجال البيئة".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان رئيس مجلس الشورى الإسلامي "محمد باقر قاليباف" صرح اليوم، بعد غرس شتلة فاكهة بمناسبة يوم الشجرة وأسبوع الموارد الطبيعية: إن قضية البيئة والمساحات الخضراء، خاصة التشجير والحفاظ على الأشجار، من أولويات الناس والمسؤولين.

وأضاف: "الاهتمام بالبيئة من أولويات مجلس النواب، وزراعة الشتلات يتم كل عام كعمل رمزي.

ونوّه ان تلوث الهواء والصوت والماء والتراب من التحديات الخطيرة التي تواجه البلاد وقال: يجب أن نتعاون معاً حتى نتمكن من اتخاذ خطوة نحو صحة الجسد والروح والعقل لكل مجتمع و الجيل القادم.

/انتهى/

رمز الخبر 1912447

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