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٠٦‏/٠٣‏/٢٠٢١ ٦:٢١ م

المنظمة الوطنية للطاقة النووية:

ايران أصبحت من الدول القليلة المنتجة لمعدن التيتانيوم في العالم

ايران أصبحت من الدول القليلة المنتجة لمعدن التيتانيوم في العالم

اعلنت منظمة الطاقة النووية الايرانية، توقيع اول اتفاقية لبيع قضبان معدن التيتانيوم الطبي، مع احدى الشركات الايرانية؛ لتصبح ايران واحدة من الدول القليلة المنتجة لمعدن التيتانيوم في العالم.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اوضحت المنظمة الوطنية، في بيان لها اليوم السبت، ان عملية انتاج النماذج الاولى لسبائك التيتانيوم الطبي في البلاد انجزت وفق معايير طبية معقدة للغاية وقد اجتازت اختبارات الجودة بنجاح، لتضيف صفحة ذهبية اخرى الى تاريخ الانجازات التي تبعث على الفخر والاعتزاز للعلمائنا النوويين وصولا الى الاهداف المنشودة في البلاد.

يذكر ان من أهم مجالات استخدام التيتانيوم وسبائكه، هو الطب وطب الأسنان؛ اي في حالات مثل انتاج مقومات الاسنان وجهاز ضبط دقات القلب، والاطراف الاصطناعية في جراحة العظام.

/انتهى/

رمز الخبر 1912451

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