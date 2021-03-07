اليمن في مواجهة العالم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الكاتب والباحث السياسي الاستراتيجي اليمني، "حميد عبد القادر عنتر" كتب مقالا يشرح فيه اوضاع يمن من بداية الحرب حتى الان المقال فيما يلي:

شنت على اليمن حرب عسكرية واقتصادية وسياسية واعلامية وحرب نفسية وحرب بيلوجية من قبل قوى الاستكبار العالمي وبضؤ اخضر من واشنطن من الادارة الامريكية منفذ العدوان النظام النجدية الوهابي التكفيري والنظام الاماراتي الماسوني اليهودي.

استخدم سلاح في الحرب العسكرية على اليمن اكثر ما استخدم في الحرب العالمية الاولى والثانية.

تم تنفيذ مليون طلعة جوية من قبل سلاح الجو السعودي والامريكي والاسرائيلي وكل سلاح الجو من قبل التحالف الدولي العالمي السلاح المستخدم في اليمن كافي لاسقاط قارة باكملها منذ بد العدوان العالمي على اليمن

الضربات الجوية القت قنابل عنقودية

قنابل فسفورية

قنابل نابلم

قنابل فراغية

الغازات المستخدمه على اليمن

غازات الاعصاب

غازات الخردل

اسلحة كيمائيه اسلحة بيلوجية

اسلحة جرثومية

تم القاء قنبلة نيترونية من قبل سلاح الجو الاسرائيلي

على جبل عطان اشبه بالقنبله النووية التي القيت في هيروشيما وناجزاكي

تم فرض حصار مطبق على اليمن برا وبحرا وجوا

شارك بالعدوان على اليمن١۷دولة عربية عميله و٦٨دولة اوربية ومن خلفهم قوى الاستكبار العالمي.

كل هذا العدوان العالمي من اجل اعادة الفاري هادي السلطه هل يعقل هذا تشن حرب كونية من اجل اعادة مرتزق عميل منتهية ولايتة الى السلطة

استخدم العدو حكومة الفنادق مطية من اجل شرعنة الاحتلال والسيطرة على الجزر والسواحل ونهب ثروات اليمن وتامين الملاحة الدوليه وباب المندب لصالح الكيان الصهيوني وهذا هو الهدف من العدوان واعادة اليمن الى عهد الوصاية.

برغم كل هذا لم يحقق العدو هدف واحد من اهدافة المعلنة الا تدمير للبنية التحتية واستهداف مدنيين وكل هذا موثق من قبل المنظمات الدوليه لن يفلت العدو من العقاب لابد من ملاحقة امراء الحرب امام المحاكم الدولية.

ثورة اليمن امتداد لكربلاء المقدسة الدم سينتصر على السيف

حميد عبد القادر عنتر