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١٧‏/٠٢‏/٢٠٢١ ١١:٣٨ م

جهانغيري: قامت ادارة الدولة بعمل عظيم خلال فترة العقوبات

جهانغيري: قامت ادارة الدولة بعمل عظيم خلال فترة العقوبات

قال المساعد الأول لرئيس الجمهورية "اسحاق جهانغيري" انه خلال فترة العقوبات، قامت إدارة الدولة بعمل عظيم، واليوم وصلنا إلى نقطة لا يتواجد فيها ترامب وفريقه.

وافادت وكالة مهر للانباء ان المساعد الأول لرئيس الجمهورية "اسحاق جهانغيري" قال: أراد الامريكيون خفض عائداتنا النفطية إلى الصفر، وهي مصممة على تنفيذ العقوبات وأعلنت رسميا أنها تخوض حربا اقتصادية لتدمير اقتصاد الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وبالطبع، قد فشلوا في ذلك.

وقال إن ترامب وفريقه رحلوا اليوم، لكن الشعب والنظام الإيراني واقتصاد البلاد مزدهر واضاف ان هذه الإنجازات جاءت نتيجة تنفيذ السياسات العامة للاقتصاد المقاوم. وقال ان إدارة الدولة قامت بعمل عظيم خلال فترة الحظر.

وتابع: كان أهم توجهات قيادة اقتصاد المقاوم تحديد الاختناقات التي يمكن أن تلحق الضرر باقتصاد البلاد بسبب الصدمات الخارجية، أحدها الأمن الغذائي، وحاولنا تلبية قدرات الأمن الغذائي قدر الإمكان.

/انتهى/
رمز الخبر 1911987

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