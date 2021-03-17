تسجيل 65 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في ايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت لاري في تصريحها اليومي، اليوم الاربعاء انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 7802 اصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين الى مليون و 771 الفا و115شخصا من ضمنهم 3859 في حالة حرجة وهم يخضعون الان للعناية المركزة.

واضافت ان عدد المتعافين من المرض بلغ لحد الان مليونا و 514 الفا و61 شخصا فيما تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 65 حالة وفاة جديدة ليرتفع اجمالي عدد المتوفين الى 61 الفا و 492 شخصا.

واوضحت بانه تم لغاية الان اجراء 11 مليونا و 912الفا و 137 اختبارا للكشف عن الاصابة بالمرض.

انتهى/