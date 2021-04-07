إيران تكسب المرکز الاول في المسابقات الدولية للتزلج الألبي

وأفادت وكالة مهرللأنباء، انه أعلن مدير منتجع ديزين الدولي للتزلج "صادق كلهر"، عن انتهاء دورة الألعاب الدولية للتزلج الألبي بهذا المنتجع، حيث تنافس 40 رياضيا في هذه الدورة من المسابقات في قسمين رئيسيين هما التزلج على المنعطفات الطويلة والقصيرة.

وأضاف ان هذه المسابقات أقيمت لمدة أربعة أيام، بمشاركة رياضيين من تركيا والبوسنة والهرسك ومتزلجين من مختلف محافظات ايران.

وهذه الدورة من المسابقات انتهت بفوز إيران حيث فاز حسين ساوه شمشكي ومحمد كيادربندسري ونيما بها في قسم الرجال بالمراكزالأول حتى الثالث على التوالي کما حصلت عاطفه أحمدي ومرجان كلهر وزيبا كلهر في قسم النساء على التوالي علی المراكز الأول حتى الثالث.

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