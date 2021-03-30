المنتخب الإيراني لكرة القدم يهزم نظيره السوري ودياً

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه واجه منتخب ايران لكرة القدم نظيره السوري عصر اليوم الثلاثاء على أرضية استاد "آزادي" في طهران وذلك في اطار استعداد الفريقين لاستكمال مشوارهما في التصفيات الاسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023.

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