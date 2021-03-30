المنتخب الإيراني لكرة القدم يهزم نظيره السوري ودياً

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه واجه منتخب ايران لكرة القدم نظيره السوري عصر اليوم الثلاثاء على أرضية استاد "آزادي" في طهران وذلك في اطار استعداد الفريقين لاستكمال مشوارهما في التصفيات الاسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023.
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نجح المنتخب الإيراني في هزيمة نظيره السوري وديا بنتيجة (3-0)، اليوم الثلاثاء، ضمن استعداداتهما لاستئناف التصفيات الآسيوية المزدوجة.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه واجه منتخب ايران لكرة القدم نظيره السوري عصر اليوم الثلاثاء على أرضية استاد "آزادي" في طهران وذلك في اطار استعداد الفريقين لاستكمال مشوارهما في التصفيات الاسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023.
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