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٠٢‏/٠٦‏/٢٠٢١, ٣:١٩ م

إزاحة الستار عن اوّل حافلة كهربائية ايرانية الصنع

إزاحة الستار عن اوّل حافلة كهربائية ايرانية الصنع

أزاحت شركة "مبنا" الصناعية الايرانية عن اول حافلة كهربائية محلية الصنع وذلك في مدينة مشهد شمال شرقي البلاد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اكد مدير التنفيذي لشركة النقل العام في مشهد في تصريح اليوم الاربعاء، أن تكلفة الحافلة بلغت 68 مليار ريال ( رسميا الدولار= 42 الف ريال) بتعاون مشترك بين بلدية مشهد ومجموعة مبنا الصناعية.

وأشار أن الحافلة قادرة على قطع نحو 300 كلم بواقع شحنة كهربائية كاملة.

من جهتها أكدت شركة مبنا الصناعية على موقعها الرسمي، أن الحافلة " شتاب" الاولى من نوعها يتم انتاجها في البلاد بالاعتماد على معرفة و خبراء محليين وبمشاركة شركة " عقاب أفشين".

ولفتت الى أن الحافلة صناعة محلية بنسبة 100 بالمئة، وعبر استخدام ادوات هندسية عصرية، وأن الشركة تستهدف تصديرها للخارج مستقبلا.

/انتهى/

رمز الخبر 1915015
https://ar.mehrnews.com/news/1915015/

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