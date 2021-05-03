قوات الاحتلال تصيب العديد من الفلسطينيين في جنوب نابلس

وأفادت وكالة مهرللأنباء، انه قال رئيس مجلس قروي جالود عبد الله حج محمد، إن مجموعة من المستوطنين اقتحمت أطراف المنطقة الشرقية للبلدة، وحاولت اختطاف أحد الأطفال، وحطموا زجاج مركبة المواطن محمد كمال عباد، فيما تصد الأهالي لهم، ما أدى إلى اندلاع مواجهات في المنطقة.

وأضاف أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وسط اطلاق وابل من الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بـ"المطاط" والعشرات بحالات اختناق، ورضوض جراء الاعتداء عليهم باعقاب البنادق.

وأكد حج محمد أن جنود الاحتلال اعتلوا أسطح المنازل، ومنعوا المواطنين من الوصول إلى الأراضي التي أضرم المستوطنون النار فيها.

كما انه أضرم مستوطنون، الليلة الماضية، النار بمساحات شاسعة من أراضي قرية جالود جنوب نابلس بالضفة المحتلة.

وذكر شهود عيان، أن مجموعة مستوطنين من البؤرة الاستيطانية "احيا" أضرموا النار بمساحات زراعية شاسعة في المنطقة الشرقية من جالود، ويحاول الأهالي بمساعدة الدفاع المدني اطفاء الحريق.

وحذر أهالي القرية، من تصاعد الهجمات ضد المواطنين وممتلكاتهم، وانتشارهم بكثافة على الطرقات في محيط محافظة نابلس.

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