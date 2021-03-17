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١٧‏/٠٣‏/٢٠٢١ ١:٢٠ م

واعظي:

السعوديون يذبحون اليمنيين بدلا من الاستجابة للرأي العام العالمي الذي يندد بعدوانهم

السعوديون يذبحون اليمنيين بدلا من الاستجابة للرأي العام العالمي الذي يندد بعدوانهم

نفى رئيس المكتب الرئاسي في إيران محمود واعظي، مزاعم السعودية بشأن التدخل في اليمن، وقال: ان السعوديين يقتلون النساء والأطفال في اليمن، وقد حولوا هذا البلد الى انقاض.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه اضاف واعظي بعد اجتماع الحكومة برئاسة الرئيس روحاني اليوم الاربعاء، ان السعوديين يكيلون الاتهامات للآخرين ويتهربون من ايضاح الحقائق أمام الرأي العام الإسلامي الذي يتسائل: لماذا تستخدم الأموال المتعلقة بالمسلمين لشراء الأسلحة من امريكا والغرب وتوجه لقتل المسلمين في اليمن؟

وتابع واعظي قائلا : أن مساعداتنا هي بالحد الذي يساهم في منع وقوع المزيد من الظلم والحيلولة دون قتل المزيد من اليمنيين .

كما تطرق واعظي الى الضغوط الامريكية على إيران ، وجهود طهران للعمل على رفع الحظر الظالم عن البلاد وقال: ان الارصدة الإيرانية في كوريا الجنوبية لاعلاقة لها بامريكا بأي شكل من الأشكال ، إلا أن ادارة ترامب تدخلت بشكل غير قانوني لتجميد هذه الارصدة ، ومن هنا فأن سيئول تتحمل المسؤولية بشأن الاموال الإيرانية./انتهى/

رمز الخبر 1912792

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